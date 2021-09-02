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Дарья Карпина опубликовала совместное фото с Хабибом с матча России с Хорватией

11:17
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Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в своем Instagram опубликовала фотографию с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

В соцсети девушка выложила снимок с экс-бойцом со стадиона. Вчера, 1 сентября, сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) в матче отбора к ЧМ-2022. Это был первый матч Карпина во главе национальной команды.

«Валерий Карпин, тут вот Хабиб Нурмагомедов передал тебе привет. Приятно, что такое огромное количество людей поддерживают наших парней со всех уголков мира», — написала Карпина.

Россия с 7 очками занимает 2-е место в группе H, лидирует сборная Хорватии. В следующем туре россияне 4 сентября на выезде сыграют со сборной Кипра.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Виктория Кравченко все материалы автора

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