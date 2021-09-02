Дарья Карпина опубликовала совместное фото с Хабибом с матча России с Хорватией
Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в своем Instagram опубликовала фотографию с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
В соцсети девушка выложила снимок с экс-бойцом со стадиона. Вчера, 1 сентября, сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) в матче отбора к ЧМ-2022. Это был первый матч Карпина во главе национальной команды.
«Валерий Карпин, тут вот Хабиб Нурмагомедов передал тебе привет. Приятно, что такое огромное количество людей поддерживают наших парней со всех уголков мира», — написала Карпина.
Россия с 7 очками занимает 2-е место в группе H, лидирует сборная Хорватии. В следующем туре россияне 4 сентября на выезде сыграют со сборной Кипра.
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