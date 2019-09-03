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Сослан Джанаев: «Атмосфера в сборной такая же отличная, как и раньше»

13:10
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Вратарь сборной России Сослан Джанаев после тренировки в Новогорске отметил, что шотландцы всегда действуют в силовой манере и на это нужно обратить внимание.

— Сборная изменилась в этом году?

— Немного изменился состав. Есть новые люди. А атмосфера в команде такая же отличная, как и раньше. Готовимся в штатном режиме.

— Вратарям уже давали какие-то указания по игре с Шотландией?

— У нас сегодня будет теория. Немного посмотрели по каждому игроку. Они действуют традиционно в силовой манере, с большим количеством передач с фланга. На это нужно обратить внимание.

— Трансферное окно в РПЛ закрылось. У «Сочи» много новичков в это трансферное окно. Следили за тем, что происходило или сборная сейчас занимает сто процентов внимания?

— Сейчас мы в сборной и все мысли заняты подготовкой к ближайшему матчу с Шотландией. Но, естественно, читаю новости. Вчера к нам перешел Мевля. В последний день не так много было новостей по трансферам в «Сочи». Добро пожаловать, Михе. Будем рады его видеть в команде, тем более, мы уже играли вместе. (Елена Григорьевская)

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