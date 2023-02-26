Широков о матче России и Ирана: «Может, и сильнейшим уже стоит собраться. У национальной сборной нет товарищеских игр»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в комментарии «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче национальной команды с Ираном.

«Это хороший матч для сборной. Иран находится на 24-м месте в рейтинге ФИФА. Этот матч больше нужен для молодых футболистов? До этого про Миранчука и Головина говорили, что им далеко лететь. Сейчас, наверное, могут долететь. Может, и сильнейшим уже стоит собраться. Есть ли смысл собираться лучшим футболистам на товарищескую игру? А чем это не матч? У национальной сборной нет товарищеских игр», — сказал Широков «СЭ».

Ранее РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных команд. Планируется, что игра состоится 23 марта в Тегеране.