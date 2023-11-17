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Шавло заявил, что нельзя относиться к товарищеским матчам спустя рукава

Алина Савинова
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Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло убежден, что в товарищеском матче против Кубы российские футболисты должны отдать ради победы все силы без остатка.

«Российские футболисты должны выходить и играть на полную катушку — за свое имя, за свою страну, профессионально. А не думать про то, зачем матч и какой соперник. С таким настроением, спустя рукава, лучше вообще не выходить на поле. Вы — профессионалы, вам за работу платят деньги, должны выйти и качественно сделать свою работу. Тем более если хотите прогрессировать, повышать свою стоимость», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-nel-zya-otnosit-sya-k-tovarishheskim-matcham-spustya-rukava/
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Сергей Шавло
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