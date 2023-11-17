Черчесов: «Перед Испанией задачей было убедить футболистов, что мы их обыграем»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о подготовке национальной команды к матчу против Испании на чемпионате мира в 2018 году.

«Ребята не хотели перестраиваться, мы это видели. Задача была убедить их и, самое главное, хотя я так никогда не делал, поскольку уважаю коллег, но в этот раз я должен был сказать команде, что мы их обыграем. Потому что у Испании тренера нет, а тренер есть у России! Йерро — суперфутболист, но его назначили за день до начала чемпионата мира. Я это видел, что у них нет наставника, они разболтаны!» — цитирует Черчесова Metaratings.ru.

Также он рассказал, как работавший в России Гранеро дезинформировал испанцев в преддверии матча.

«У нас работал испанец Гранеро. Я его вызвал и сказал: «Звони испанским друзьям-журналистам и сливай информацию, которую я тебе буду говорить». Он сливал, получается, дезинформацию, и они не понимали, что мы будем делать. Не поставить Черышева я не мог, он только что забил два гола. Они знали, что мы его поставим, и против него на фланг выпустили Начо Фернандеса (Черчесов оговорился, сказав, что вышел Карвахаль), который не бегал в атаку. А Черышев — не играет! Грубо говоря, их правый фланг — не атакующий, Фернандес вышел охранять воздух. Он ищет Дениса, а тот рядом со мной сидит. Потом они выпустили другого игрока — и тогда мы выпустили Черышева. Такие нюансы ты должен замечать, вот и все», — добавил тренер.

Россия обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти (1:1, по пен. — 4:3). В четвертьфинале турнира россияне уступили национальной команде Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).