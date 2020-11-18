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Сербский журналист рассказал, могут ли отменить матч Лиги наций с Россией из-за коронавируса

14:55
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Журналист Иван Цветкович прокомментировал для «СЭ» информацию о вспышке коронавируса в сборной Сербии перед матчем Лиги наций с Россией. Игра должна пройти в Белграде сегодня, начало — в 22.45 (мск).

— Милинкович-Савич и Лазович — это потеря для нашей команды, — отметил «СЭ» Цветкович. — Джордже Николич — запасной вратарь. Могу сказать, что команда разочарована из-за поражения от Шотландии, которое не позволит нам сыграть на Евро. Нет боевого духа. А тут еще и болезни добавились.

Существует ли риск отмены матча с Россией? Все станет понятно по ходу дня. Думаю, у нас достаточно игроков, чтобы провести матч. (Севастиан Терлецкий)

Сербия — Россия

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