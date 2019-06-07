Сборную России тепло встретили в Саранске. Видео

В официальном Твиттере сборной России появилось видео встречи команды по прилету в Саранск. Российских футболистов поприветствовали народными песнями и караваем, после чего игроки сборной фотографировались со всеми желающими.

Также в аккаунте размещено видео с тренировки команды, на которой вратарь Антон Шунин отбивает удары других игроков.

– Ну как ты ловишь, ну что это такое? – пошутил над голкипером нападающий Артем Дзюба, до этого несколько раз сам стоявший на тренировках в воротах.

Теплая встреча в Саранске pic.twitter.com/5CX8EcCGFt — Сборная России (@TeamRussia) June 7, 2019

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира