11:30 | Футбол — Сборная России

Сборную России тепло встретили в Саранске. Видео

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В официальном Твиттере сборной России появилось видео встречи команды по прилету в Саранск. Российских футболистов поприветствовали народными песнями и караваем, после чего игроки сборной фотографировались со всеми желающими.

Также в аккаунте размещено видео с тренировки команды, на которой вратарь Антон Шунин отбивает удары других игроков.

– Ну как ты ловишь, ну что это такое? – пошутил над голкипером нападающий Артем Дзюба, до этого несколько раз сам стоявший на тренировках в воротах.

 

 

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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