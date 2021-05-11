Сборная России выразила соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии
12:28
Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ Казани.
«Выражаем соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Казанской школе №175. Скорбим вместе со всей страной», — говорится в сообщении в Telegram-канале национальной команды.
Утром 11 мая два человека совершили вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек, среди них одна учительница и школьники.
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