Сборная России выразила соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии

Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ Казани.

«Выражаем соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Казанской школе №175. Скорбим вместе со всей страной», — говорится в сообщении в Telegram-канале национальной команды.

Утром 11 мая два человека совершили вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек, среди них одна учительница и школьники.