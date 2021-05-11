Состав сборной на Евро. Кто возьмет Кубок России? Доедет ли «Спартак» до ЛЧ? Live
11:00
Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Вячеслав Короткин и Олег Кошелев обсуждают главные футбольные события за майские праздники.
Эфир пройдет на YouTube-канале «СЭ» и начнется в 18.00 (мск).
— Состав сборной. Кто в итоге поедет на Евро?
— Финал Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов»
— Может ли «Спартак» упустить место в Лиге чемпионов?
— ЦСКА останется без еврокубков?
— Нужно ли пускать «Оренбург» в РПЛ?
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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