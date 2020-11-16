Сборная России вылетит в Белград, Сафонов ждет перепроверки теста на коронавирус в Стамбуле

Сегодня, 16 ноября сборная России вылетит из Стамбула в Белград, где 18 ноября встретится с Сербией в матче Лиги наций. С командой отправились 24 футболиста, сообщает пресс-служба национальной команды.

Дисквалифицированные на ближайшую игру Роман Зобнин, Федор Кудряшов и Андрей Семенов вылетели в расположение своих клубов. А Матвей Сафонов, у которого выявлен сомнительный тест на коронавирус, в данный момент ждет перепроверки результатов в Стамбуле.