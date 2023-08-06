Попов объяснил, почему не поехал со сборной России на Евро-2008

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов рассказал, почему так и не сыграл за сборную России.

«Я и Белоруков могли поехать на чемпионат Европы-2008, но в нашей жизни многое зависит от агентов. Почему я не попал в сборную России? У меня никогда не было агента и раз взяли других, значит, я не достоин. Но я считаю, что бронза чемпионата Европы — это и наша с Дмитрием Белоруковым заслуга, мы хорошо готовили игроков для сборной, чтобы они не расслаблялись», — цитирует Попова legalbet.ru.

Сборная России дошла до полуфинала на Евро-2008, уступив Испании — 0:3. Национальная команда завоевала бронзовые медали на турнире.

Ранее Попов назвал самого талантливого футболиста, не сыгравшего на сборную России.