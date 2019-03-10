Сборная России: "У Георгия Джикия сегодня гол и сейв. Молодчина"

Твиттер сборной России отметил игру защитника "Спартака" Георгия Джикии, который в матче 19-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0) не только забил победный гол со штрафного, но и спас команду в одном из эпизодов.

Игрок национальной команды встал на линию ворот, когда вратарь Александр Селихов выбежал в поле. Мяч летел точно в ворота, но Джикия головой выбил мяч.

– У Георгия Джикия сегодня гол + сейв. Молодчина, – отмечается в сообщении.