22:59 | Футбол — Сборная России

Сборная России: "У Георгия Джикия сегодня гол и сейв. Молодчина"

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Твиттер сборной России отметил игру защитника "Спартака" Георгия Джикии, который в матче 19-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0) не только забил победный гол со штрафного, но и спас команду в одном из эпизодов.

Игрок национальной команды встал на линию ворот, когда вратарь Александр Селихов выбежал в поле. Мяч летел точно в ворота, но Джикия головой выбил мяч.

– У Георгия Джикия сегодня гол + сейв. Молодчина, – отмечается в сообщении.

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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