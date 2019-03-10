Сборная России: "У Георгия Джикия сегодня гол и сейв. Молодчина"

Твиттер сборной России отметил игру защитника "Спартака" Георгия Джикии, который в матче 19-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0) не только забил победный гол со штрафного, но и спас команду в одном из эпизодов.
Игрок национальной команды встал на линию ворот, когда вратарь Александр Селихов выбежал в поле. Мяч летел точно в ворота, но Джикия головой выбил мяч.
– У Георгия Джикия сегодня гол + сейв. Молодчина, – отмечается в сообщении.
У Георгия Джикия сегодня гол + сейв 😊🔥👍– Сборная России (@TeamRussia) 10 марта 2019 г.
Молодчина! pic.twitter.com/bqrHtd9CPI
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