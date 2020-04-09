Сборная России сохранила 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА

ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд. Сборная России осталась на 38-м месте, имея в активе 1470 очков.

Рейтинг не изменился относительно предыдущего, так как национальные сборные не проводили матчи из-за пандемии коронавируса.

Рейтинг ФИФА

Положение на 9 апреля

1(1*). Бельгия (1765 очков);

2 (2). Франция (1733);

3 (3). Бразилия (1712);

4 (4). Англия (1661);

5 (5). Уругвай (1645);

6 (6). Хорватия (1642);

7 (7). Португалия (1639);

8 (8). Испания (1636);

9 (9). Аргентина (1623);

10 (10). Колумбия (1622)...

38 (38). Россия (1470)...

* - положение в предыдущем рейтинге