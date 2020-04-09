Сборная России сохранила 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА
12:39
ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд. Сборная России осталась на 38-м месте, имея в активе 1470 очков.
Рейтинг не изменился относительно предыдущего, так как национальные сборные не проводили матчи из-за пандемии коронавируса.
Рейтинг ФИФА
Положение на 9 апреля
1(1*). Бельгия (1765 очков);
2 (2). Франция (1733);
3 (3). Бразилия (1712);
4 (4). Англия (1661);
5 (5). Уругвай (1645);
6 (6). Хорватия (1642);
7 (7). Португалия (1639);
8 (8). Испания (1636);
9 (9). Аргентина (1623);
10 (10). Колумбия (1622)...
38 (38). Россия (1470)...
* - положение в предыдущем рейтинге