Сборная России поздравила тренера по физподготовке с юбилеем
12:51
Сборная России поздравила тренера национальной команды по физподготовке Владимира Паникова с днем рождения. Специалисту исполнилось 50 лет.
— Владимиру Паникову — 50 лет! Поздравляем нашего тренера по физподготовке с юбилеем, желаем счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего! — говорится в сообщении в Twitter.
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Владимиру Паникову — 50 лет! ? Поздравляем нашего тренера по физподготовке с юбилеем, желаем счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего! ? pic.twitter.com/Vr6ltizODb— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2019
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