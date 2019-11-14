Сборная России поздравила тренера по физподготовке с юбилеем

Сборная России поздравила тренера национальной команды по физподготовке Владимира Паникова с днем рождения. Специалисту исполнилось 50 лет.

— Владимиру Паникову — 50 лет! Поздравляем нашего тренера по физподготовке с юбилеем, желаем счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего! — говорится в сообщении в Twitter.

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