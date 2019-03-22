Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией

Официальный Youtube-канал сборной России опубликовал видео с событиями, которые остались за кадром стартового матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Бельгией (1:3). Встреча проходила вчера, 21 марта, в Брюсселе.

Следующим соперником подопечных главного тренера Станислава Черчесова станет Казахстан (Астана, 24 марта).

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира