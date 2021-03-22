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Сборная России представила новую форму

22:43
Гостевая форма сборной России. Фото adidas
Гостевая форма сборной России. Фото adidas
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Сборная России в понедельник, 22 марта, представила новую форму — гостевой комплект - на чемпионат Европы-2020.

В этой форме национальная команда сыграет уже в среду, 24 марта, в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты.

Напомним, что в первый раз сборная показала форму на Евро еще в ноябре 2019 года, но она вызвала вопросы и ее пришлось переделывать. Презентация в марте 2020-го, как и сам турнир, сорвалась из-за эпидемии коронавируса.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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