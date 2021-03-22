Сборная России представила новую форму

Сборная России в понедельник, 22 марта, представила новую форму — гостевой комплект - на чемпионат Европы-2020.

В этой форме национальная команда сыграет уже в среду, 24 марта, в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты.

Напомним, что в первый раз сборная показала форму на Евро еще в ноябре 2019 года, но она вызвала вопросы и ее пришлось переделывать. Презентация в марте 2020-го, как и сам турнир, сорвалась из-за эпидемии коронавируса.