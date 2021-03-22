Дзюба: «Белый цвет формы будет молодить таких игроков, как Юрий Валентинович Жирков»
22:50
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от дизайна новой формы национальной команды.
«Новая форма интересная и простая. А белый цвет будет молодить таких игроков, как Юрий Валентинович Жирков. И я», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
В этой форме национальная команда сыграет уже в среду, 24 марта, в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты.
Напомним, что в первый раз сборная показала форму на Евро еще в ноябре 2019 года, но она вызвала вопросы и ее пришлось переделывать.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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