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Дзюба: «Белый цвет формы будет молодить таких игроков, как Юрий Валентинович Жирков»

22:50
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Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от дизайна новой формы национальной команды.

«Новая форма интересная и простая. А белый цвет будет молодить таких игроков, как Юрий Валентинович Жирков. И я», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

В этой форме национальная команда сыграет уже в среду, 24 марта, в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Мальты.

Напомним, что в первый раз сборная показала форму на Евро еще в ноябре 2019 года, но она вызвала вопросы и ее пришлось переделывать.

Сборная России представила новую форму

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