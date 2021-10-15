Сборная России опубликовала беседу Дивеева с бортпроводницей: «Ну, хоть буду знать, с кем общалась»
Сборная России опубликовала в Twitter разговор защитника национальной команды и ЦСКА Игоря Дивеева с бортпроводницей.
— А с кем, неизвестно?
— Кипр.
— Кипр? А там сильная команда?
— Хорошая.
— Желаю удачи.
— Спасибо!
— Когда уже наши футболисты будут чемпионами?
— Скоро.
— Так хочется! Особенно после чемпионата, который был в Москве. Прям я такая стала футбольная фанатка. У вас же сборная, да? Из каких вот команд?
— Из всех.
— Это «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив»? А вы из какой команды?
— ЦСКА.
— А как ваша фамилия?
— Дивеев.
— Ну, хоть буду знать, с кем общалась.
После восьми туров отборчного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России лидирует в группе H с 19 очками. У ближайшего преследователя — Хорватии 17 баллов.
Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. 11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го сыграет в гостях с Хорватией.
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