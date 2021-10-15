Сборная России опубликовала беседу Дивеева с бортпроводницей: «Ну, хоть буду знать, с кем общалась»

Сборная России опубликовала в Twitter разговор защитника национальной команды и ЦСКА Игоря Дивеева с бортпроводницей.

— А с кем, неизвестно?

— Кипр.

— Кипр? А там сильная команда?

— Хорошая.

— Желаю удачи.

— Спасибо!

— Когда уже наши футболисты будут чемпионами?

— Скоро.

— Так хочется! Особенно после чемпионата, который был в Москве. Прям я такая стала футбольная фанатка. У вас же сборная, да? Из каких вот команд?

— Из всех.

— Это «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив»? А вы из какой команды?

— ЦСКА.

— А как ваша фамилия?

— Дивеев.

— Ну, хоть буду знать, с кем общалась.

Диалоги о футболе. Смотрите до конца! pic.twitter.com/qbVmKdDs6q — Сборная России (@TeamRussia) October 15, 2021

После восьми туров отборчного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России лидирует в группе H с 19 очками. У ближайшего преследователя — Хорватии 17 баллов.

Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира. 11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го сыграет в гостях с Хорватией.