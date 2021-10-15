Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о готовности выступать за сборную России
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что готов сменить гражданство и выступать за сборную России.
«В принципе да. У меня есть мечта — сыграть на ЧМ. Поэтому, если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюба, ха-ха!» — цитирует Клаудиньо Sport24.
В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 7 матчей за сине-бело-голубых, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Клаудиньо в августе 2021 года впервые был вызван в основную сборную Бразилии.
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