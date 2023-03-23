Иран — Россия: Зиньковский и Комличенко выйдут с первых минут, Кузяев будет капитаном

Сборные Ирана и России объявили составы на товарищеский матч.

Иран: Биранванд, Резаян, Хализаде, Канаани, Нурафкан, Эззатолахи, Хажсафи, Мохеби, Кулизаде, Муганлу, Тареми.

Россия: Сафонов, Караваев, Литвинов, Осипенко, Хлусевич, Кузяев, Глебов, Миранчук, Захарян, Комличенко, Зиньковский.

Запасные: Помазун, Песьяков, Селихов, Обляков, Денисов, Пиняев, Баринов, Пруцев, Ахметов, Сильянов, Соболев, Солдатенков, Тюкавин, Фомин.

Матч Иран — Россия состоится сегодня, 23 марта в Тегеране на стадионе «Азади» и начнется в 20.00 по московскому времени.