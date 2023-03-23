Алексей Миранчук пожелал сборной России удачи в товарищеском матче с Ираном

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пожелал сборной России удачи в товарищеском матче против Ирана.

27-летний футболист пропускает сбор национальной команды из-за мышечной травмы.

«Ребята, всем привет! Очень жаль, что из-за травмы не получилось приехать в сборную. По всем очень соскучился. Хочу пожелать вам удачи в сегодняшней игре против Ирана. Будем болеть за вас!» — сказал Миранчук в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале сборной России.

Матч Иран — Россия состоится сегодня, 23 марта в Тегеране на стадионе «Азади». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Брат-близнец Алексея Миранчука, Антон Миранчук попал в стартовый состав на игру с иранцами.