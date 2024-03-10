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10 марта, 23:45

Сборная России: где и с кем сыграет в марте

Сборная России по футболу в марте проведет два товарищеских матча
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Валерий Карпин, главный тренер сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России по футболу в марте примет Сербию и Парагвай на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве в рамках товарищеских игр. «СЭ» публикует расписание матчей национальной команды. Время начала — московское.

Расписание сборной России на март

21 марта, четверг

20.00. Россия — Сербия

25 марта, понедельник

20.00. Россия — Парагвай.

Билеты на игры российской сборной можно купить на сайте официального билетного партнера РФС. Стоимость начинается от 700 рублей.

Российские клубы и сборные с февраля 2024-го отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА на неопределенный срок. Мартовские встречи пойдут в зачет рейтинга ФИФА.

Расширенный состав национальной команды можно посмотреть в нашем материале. Учебно-тренировочный сбор начнется в Новогорске 14-15 марта.

Футбол
Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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