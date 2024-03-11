Песков — о матче Россия — Сербия: «Близкий нам народ, настоящие друзья»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «СЭ» высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против национальной команды Сербии.

«Мы встречаемся с сербами, это очень близкий нам народ. Это наши действительно настоящие друзья. Сойтись с ними в дружеском поединке — это очень здорово. Легко нашим футболистам не придется», — сказал Песков «СЭ».

Сборная России сыграет со сборной Сербии 21 марта, со сборной Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».