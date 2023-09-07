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Сегодня, 12:00

В ассоциации футбола Египта объяснили невозможность проведения матча основной команды с Россией в октябре

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар в комментарии для «СЭ» объяснил, почему основная сборная египтян не сможет сыграть против России в октябре.

«Не обсуждали с тренерским штабом такую возможность, так как у нас запланирован другой матч на это время», — сказал Эль-Аттар «СЭ».

В этом месяце сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».

Ранее Эль-Аттар допустил, что олимпийская сборная Египта вновь сыграет против России в октябре.

Футбол
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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