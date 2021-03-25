Самедов считает, что у сборной России хорошие шансы против Словении

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал гостевую победу над Мальтой (3:1) в рамках первого тура отборочного цикла ЧМ-2022.

«К сожалению, мне не удалось посмотреть матч. Дело сделано, три очка взяли. Многие критикуют игру команды? У нас всегда говорили и будут говорить, надо двигаться дальше и готовиться к предстоящим играм. Следующий матч у нас домашний со Словенией, надо постараться победить. Шансы хорошие. У нас плюс минус одинаковые по силе соперники — Словения и Словакия. Может быть, по старым заслугам выделяется Хорватия. Но это уже не та команда, которая выходила в финал чемпионата мира. Нам нужно стараться брать очки в каждом матче, а дальше будет видно», — сказал Самедов «СЭ».

Матч Россия — Словения состоится в субботу, 27 марта, в Сочи. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)