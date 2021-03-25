Черчесов планировал заменить Головина раньше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Мальты (3:1). Он отметил, что планировал раньше заменить полузащитника Александра Головина.

— Сегодня мы планировали играть по-другому, дать Головину меньше времени, минут 70. Но игра не так сложилась. Мы поменяли свои планы. Леша вышел на своей позиции, на которой мы его планируем использовать. Не так все просто, как кажется со стороны. Партнеров надо понимать. Я не помню, сколько Головина не было в сборной. Есть нюансы, мы их стараемся решать.

— Увидели рост Миранчука за время в «Аталанте»?

— Определенный опыт он получает. Мы с ним пока не говорили, они только прилетели, им надо было отдохнуть. У нас будет диалог. Алексей играет на многих позициях, как и Головин — это плюс для нас. Но надо определить позицию, где они могут быть эффективнее.

— Результаты матчей в вашей группе не удивили?

— Когда была жеребьевка, мы говорили, что у нас ровная группа. Мы сегодня обыграли Мальту, но у многих команд будут здесь проблемы. Сегодня мы убедились, что с каждой командой надо максимально правильно готовиться, чтобы добиваться результата. Сегодня у нас была победа, при этом нам не все удавалось, были сложности, но главное — взяли три очка.

В составе российской команды отличились Артем Дзюба, Мариу Фернандес и Александр Соболев.

(Владислав Зимагулов)