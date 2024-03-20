Сафонов — о впечатлениях от знакомства с Лодыгиным: «Одной из первых была мысль: «Почему я раньше не видел его в сборной?»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, какое впечатление на него произвел коллега по амплуа и сборной России Юрий Лодыгин.

«Не был с ним знаком, поэтому меня удивила его открытость и положительный настрой. Он очень хороший человек. И как вратарь отлично оснащен технически. Одна из первых мыслей была: «Почему его раньше не вызывали в сборную, почему я его не видел?» Я не сильно слежу за чемпионатом Греции и не видел игр Лодыгина. Но Юра приятно удивил подготовкой. Сейчас он боевая единица для сборной», — цитирует Сафонова Sport24.

В марте сборная России проведет две товарищеских игры: с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут на «ВТБ Арене» в Москве.