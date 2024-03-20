Первый тренер Лунева уверен, что вратарь достоин быть в сборной России

Первый тренер голкипера азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунева Дмитрий Гуленков прокомментировал «СЭ» вызов своего воспитанника в сборную России.

«Не знаю, чем руководствуются наши тренеры, но, значит, Лунев достоин быть в сборной России. Не удивило доверие Карпина и Кафанова. О нем хорошо отзывается азербайджанская пресса, считают его стабильным вратарем. Не думаю, что Лунев за два года стал европейским вратарем, но интересно посмотреть на него весь матч. Правильно сделал, что уехал в Азербайджан, — все-таки еврокубки. А как бы он приехал в сборную России, если бы сидел в запасе в «Байера»? Лучше играть, конечно», — сказал Гуленков.

Лунев выступает за «Карабах» с августа 2023 года. За это время он провел за команду 26 матчей, включая 10 игр в Лиге Европы.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе встречи состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.

(Зарина Халимхонова)