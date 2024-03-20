Гранат рассказал об ожиданиях от товарищеского матча сборной России с Сербией

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии в Москве.

«Хочется, чтобы матч успешно сложился для нашей сборной и ребята на фоне такого сильного соперника порадовали наших болельщиков. И чтобы наша сборная победила.

Это, наверное, самый сильный соперник за последнее время, и наша команда будет предельно мотивирована. Все наши звезды приехали из-за границы. Шансы есть. Конечно, хотелось бы увидеть много голов, но как пойдет", — цитирует Граната Metaratings.ru.