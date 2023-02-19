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Сегодня, 18:11

«Фатих Карагюмрюк» готов отпустить Оздоева на товарищеский матч национальной команды России

Алина Савинова
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Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын сообщил, что клуб не будет препятствовать вызову полузащитника команды Магомеда Оздоева в сборную России на товарищеский матч этой весной.

«Если Магомеда вызовут в сборную, и он захочет сыграть в товарищеском матче весной, мы с радостью его отпустим. Все зависит только от его собственного желания», — приводит Sport24 слова Акына.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-19-fatikh-karagyumryuk-gotov-otpustit-ozdoyeva-na-tovarishcheskiy-match-sbornoy-rossii
Магомед Оздоев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Фатих Карагюмрюк
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