Дебютный гол Чалова принес сборной России победу над Камеруном

Сборная России обыграла Камерун в товарищеском матче — 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил Федор Чалов — этот мяч стал для него дебютным за национальную команду.

На 54-й и 83-й минутах были отменены голы Александра Соболева и Максима Мухина — оба футболиста забили, находясь в положении вне игры.

Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.