«Россия была лучше, должны были побеждать». Самедов о поражении от Швеции

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов поделился с «СЭ» мнением об игре национальной команды в товарищеском матче против Швеции (1:2).

— Первый тайм оставил хорошие впечатления, мы создавали моменты, было большое преимущество. К сожалению, не смогли реализовать, пропустили обидный гол со стандарта, шведы всего несколько раз подошли к воротам, — сказал Самедов «СЭ». — Во втором тайме немного картина поменялась, у шведов вышли свежие игроки, основные, они начали создавать моменты. Вторая половина получилась более равной, но в общем Россия была лучше, как минимум, не должна была проигрывать, скорее даже побеждать. Ничья была бы точно справедливее.

Сегодня попробовали что-то новое, кому-то дали шанс проявить себя. 11-го будет совершенно другая игра и турнир (Россия примет Турцию в Лиге наций — Прим. «СЭ»). В следующих двух играх нужно хорошо сыграть и занять уверенное первое место.

— Как вам дебют Андрея Мостового?

— Неплохо. Понятно, что он волновался, но помогал Мариу (Фернандесу — Прим. «СЭ») на фланге. Конечно, не хватало какого-то взаимопонимания, но для первого раза было нормально. умаю, у него все впереди. (Анастасия Пастернак)