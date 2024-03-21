Билялетдинов — о матче с Сербией: «Статус товарищеской встречи помогает раскрыться, в официальных матчах не всегда это получается»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против Сербии.

«Я думаю, будет встречная, достаточно раскованная игра без «автобусов». Статус товарищеской встречи помогает раскрыться, в официальных матчах не всегда получается пробить панцирь ответственности за результат. Это часто сковывает. При этом важно, чтобы матч не превратился в «товарняк», когда люди играют, но в полнакала: и скорость не та, и единоборства не те. Смотришь и понимаешь, что это даже не контрольный матч на сборах, а просто товарищеский матч для сохранения кондиций и взаимосвязей на футбольном поле», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 20.00 мск.

(Савелий Максимцев)