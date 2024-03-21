Роднина — о матче Россия — Сербия: «Нет желания посмотреть. Интересуюсь результатом»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Сербии.

«Нет желания посмотреть товарищеский матч сборных России и Сербии. Интересуюсь результатом. Буду болеть за Россию мысленно. Мы всегда поддерживаем нашу страну. Сербия — наши братья по духу. Думаю, должна быть красивая игра. Такие встречи нужны для повышения технического мастерства и сохранения формы или поднятия.

Вчера мы отмечали 25 лет с начала бомбежки в Югославии. Это тяжелая дата. Вчера была большая встреча в посольстве. День был наполненный, а сегодня будет футбол», — сказала Роднина «СЭ».

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 20.00 мск.

(Зарина Халимхонова)