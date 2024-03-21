Гладилин: «Думаю, на матч с Сербией Карпин поставит всех российских легионеров»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, какой состав будет у сборной России на товарищеский матч с Сербией.

«Думаю, Карпин поставит всех, кого вызвал из зарубежных команд. Хотя не считаю их суперзвездами. Но иначе какой смысл дергать их в сборную? А так им тоже надо поднимать свой рейтинг», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

В национальную команду вызваны Александр Головин из «Монако», полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук и Арсен Захарян из «Реал Сосьедад».

21 марта сборная России сыграет с Сербией в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 20.00 мск.