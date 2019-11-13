Рифат Жемалетдинов: «Подготовка в Сочи пойдет только на пользу сборной России»
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Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов доволен, что сборы проходят в Сочи. В ноябре национальной команде предстоит сыграть с Бельгией и Сан-Марино.
— В любом случае, когда погода теплая, тренироваться и готовиться всегда приятнее, — цитируют «Известия» Жемалетдинова. — Думаю, подготовка в Сочи пойдет только на пользу национальной команде. Не придется выживать в таких условиях, как сейчас в Москве, будем наслаждаться теплой погодой и тренироваться с удовольствием.
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