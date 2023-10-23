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Сегодня, 08:00

РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Сенегала

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз ведет переговоры с Сенегальской федерацией футбола о проведении товарищеского матча между национальными сборными России и Сенегала.

С небольшой вероятностью такой матч может состояться уже во время ноябрьской международной паузы, однако гораздо выше шансы на то, что сборные России и Сенегала сыграют в 2024 году. Представители многих африканских национальных федераций отметили высокий уровень проведения октябрьского матча Россия — Камерун в Москве и хотели бы тоже сыграть с российской сборной.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: в Москве против команды Камеруна (1:0) и в Турции против команды Кении (2:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация останется в своей конфедерации.

РФС
Сборная России по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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