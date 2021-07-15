Газзаев рассказал, кто должен возглавить сборную России после ухода Черчесова

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил свою точку зрения на тему преемника Станислава Черчесова в сборной России.

«Категорически возражаю против приглашения иностранного специалиста независимо от кандидатуры и от того, трудился он раньше в нашей стране или нет. В национальной команде должен работать только российский специалист, — подчеркнул Газзаев. — Как только заходит разговор о тренере-легионере, все начинают приводить в пример Гуса Хиддинка. Но, во-первых, голландец после бронзы Евро-2008, где костяк составляли футболисты из выигрывавших Кубок УЕФА ЦСКА и «Зенита», не вывел команду на чемпионат мира-2010. Хотя в тот момент у нас была, на мой взгляд, самая сильная сборная в истории российского футбола. Или возьмите созвездие исполнителей в «Анжи», где работал Хиддинк, — в итоге лишь третье место.

Дик Адвокат и Фабио Капелло не смогли выйти в плей-офф соответственно Евро-2012 и ЧМ-2014. Тех, кто приводит аргумент, мол, Адвокат и Капелло добыли путевки на эти турниры, хочу спросить: а почему вы тогда не защищаете Черчесова, который тоже вывел команду на Евро?

С удивлением слушаю теоретиков, которые лоббируют кандидатуры иностранцев на пост в сборной России. Разве тренер-легионер когда-нибудь станет патриотом нашей страны? Нет, он приедет просто зарабатывать деньги. Вспомним Капелло с зарплатой 10 миллионов евро. Чего он добился, что дал российскому футболу?»

Черчесов тренировал сборную России с 2016-го по 2021 год. На Евро-2020 национальная команда под его руководством не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе B.