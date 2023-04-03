Дюков — о молодежной сборной России: «Пока команда не собирается, непонятны перспективы участия в официальных турнирах»

Президент РФС Александр Дюков в интервью «СЭ» рассказал о состоянии молодежной сборной России.

«Пока молодежная команда не собирается, поскольку непонятны перспективы участия этой сборной в каких-либо официальных турнирах, — сказал Дюков «СЭ». — Была проведена жеребьевка на отбор чемпионата Европы, но наша сборная не участвовала в этой жеребьевке. В данный момент у нас есть сборная 2004-2005 годов рождения, которой руководит Иван Шабаров. Эта команда достаточно уверенно выступила в матчах мартовского окна — одержала победу над минским «Динамо». А позднее взяла вверх над сборной Узбекистана, которая на год старше».

Дюков отметил, что футболисты 2002-2003 годов уже привлекаются в первую сборную России.

«Такие результаты говорят о силе этой сборной. Давайте дождемся момента, когда будет больше ясности. Может, эта сборная станет молодежкой. А футболисты 2002-2003 годов, которые выступали под руководством Михаила Галактионова, уже сейчас привлекаются к матчам первой сборной. Они все на карандаше, всех мониторим», — добавил Дюков.

Молодежная сборная России не проводила учебно-тренировочные сборы в марте.

С февраля 2022 года все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Полное интервью Александра Дюкова «СЭ» здесь