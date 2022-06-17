РФС построит новую базу для сборной России в Сочи

РФС построит новую футбольную базу для сборной России, сообщает пресс-служба организации.

Объект будет создан на территории центра «Сириус» в Сочи. В течение всего сезона в нем будут проводиться тренировки сборных России разных возрастов, а также сборы отечественных клубов.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.