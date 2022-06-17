РФС построит новую базу для сборной России в Сочи
РФС построит новую футбольную базу для сборной России, сообщает пресс-служба организации.
Объект будет создан на территории центра «Сириус» в Сочи. В течение всего сезона в нем будут проводиться тренировки сборных России разных возрастов, а также сборы отечественных клубов.
28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
Источник: https://rfs.ru/news/216129
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