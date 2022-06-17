Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:33

РФС построит новую базу для сборной России в Сочи

Читать «СЭ» в

РФС построит новую футбольную базу для сборной России, сообщает пресс-служба организации.

Объект будет создан на территории центра «Сириус» в Сочи. В течение всего сезона в нем будут проводиться тренировки сборных России разных возрастов, а также сборы отечественных клубов.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://rfs.ru/news/216129
РФС
Сборная России по футболу
0
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Дзюба уезжает в Турцию, Черышев — в Россию и первый трансфер Федотова в ЦСКА. Трансферы РПЛ, которые могут произойти в самое ближайшее время
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Нижний Новгород» продлил аренду Берковского из «Локомотива»
Терюшков: «На Лантратова есть спрос от топ-клубов. Договорились отпустить его, если будет запрос»
Терюшков: «Поговорили с Мирзовым, он остается. Ему придется руководствоваться принципами Юрана»
Новичок «Рубина» Фамейе объяснил, почему перешел в казанский клуб, несмотря на выход «Оренбурга» в РПЛ
Источник: воспитанник «Локомотива» Миронов подписал контракт с «Ростовом» до 2027 года
Галактионов не видит проблем в совмещении работы в «Нижнем Новгороде» и молодежной сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Караваев: «Был готов, что Россию отстранят, ни на что не надеялся перед апелляцией»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости