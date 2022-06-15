Караваев: «Был готов, что Россию отстранят, ни на что не надеялся перед апелляцией»

Караваев высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований

Защитник сборной России Вячеслав Караваев высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.

«Я был готов, что нас отстранят, и ни на что не надеялся перед апелляцией. Просто смирился. Раз так, надо попытаться выиграть все три трофея внутри страны», — приводит слова Караваева «Чемпионат».

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены Российским футбольным союзом (РФС) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участие в Лиге наций-2022/23.

Женская сборная России не примет участие в финальной стадии Евро-2022 и исключена из европейской квалификации женского ЧМ-2023. Молодежная сборная исключена из отборочного турнира чемпионата Европы-2023.

Также заявки РФС на проведение Евро-2028 и Евро-2032 были признаны недействительными.