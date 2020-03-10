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РФС — о возможности отмены матча Молдавия — Россия

12:15
Болельщики сборной России. Фото РФС
Болельщики сборной России. Фото РФС
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Пресс-служба РФС сообищила, что товарищеский матч между Молдавией и Россией пройдет в положенное время.

— Молдавская федерация футбола не сообщала РФС об изменении планов по проведению матча, —сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч пройдет в Кишиневе 31 марта на стадионе «Зимбру».

Сегодня министерство здравоохранения Молдавии временно запретило проведение любых массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса.

Ранее из-за коронавируса остановили чемпионат Италии до 3 апреля, а часть матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.

На данный момент число заразившихся составило более 114 тысяч человек, более 4 тысяч погибло, около 64 тысяч выздоровело.

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