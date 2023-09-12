Радченко назвал необходимыми матчи сборной России с Катаром и Египтом

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко порассуждал об интересе и важности матчей национальной команды со сборными Катара и Египта, а также поговорил о смене поколений российских футболистов.

«Для сборной важны матчи и с Египтом, и с Катаром, в первую очередь для тренерского штаба. В ситуации, в которой сейчас находится наш футбол, они необходимы. Эти игры очень информативны, можно просмотреть большое количество футболистов. Это лучше, чем просто сидеть дома. Может быть, для болельщиков, которые привыкли видеть нашу сборную с более именитыми соперниками, это не то, но нужно с пониманием относиться. Такие матчи сейчас важны для нас. Многим кажется, что даже некоторым футболистам игры неинтересны? Знаю Карпина лично и могу сказать, что он видит отношение игроков. Если кому-то сборная безразлична, когда надевают ее футболку, тогда он не должен приезжать. Надевать форму с гербом России — большая честь. Не каждому футболисту в его карьере выпадает такой шанс. Если кто-то так думает, они не должны быть в команде. Идет ли смена поколения в сборной? Наверное, это неизбежно, во всех национальных командах идет смена поколения. Мы просматриваем молодежь с прицелом на будущее. У нас все идет планомерно, не вижу никаких проблем», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

12 сентября сборная России сыграет с Катаром на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Матч начнется в 18.15 по московскому времени.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.