Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:09

Онопко и Никифоров присоединились к сборной России перед матчем с Катаром

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренеры сборной России Виктор Онопко и Юрий Никифоров присоединились к национальной команде в Дохе перед товарищеским матчем с Катаром.

В понедельник, 11 сентября, специалисты руководили российской командой в Каире на игре с олимпийской сборной Египта (1:2).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и футболисты, которые должны будут принять участие в матче с Катаром, не летали на игру с Египтом.

Матч Катар — Россия состоится во вторник, 12 сентября, в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». Начало — в 18.15 по московскому времени.

Виктор Онопко
Юрий Никифоров
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Александр Коваленко: «Болельщики «Зенита» просили сфотографировать с Сергеевым. Меня пока не узнают»
Тренер Горбачевой Федченко рассказала, как искали сбежавшую фигуристку
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Радченко назвал необходимыми матчи сборной России с Катаром и Египтом
Ворота из кирпичей, забытый ЧМ и «Добро пожаловать!» на стадионе. Как живет Катар перед матчем с Россией
Ледяхов рассказал об ожиданиях от матча России с Катаром
Как дела у Катара после ЧМ? Сборная обыграла чемпиона Северной Америки, но есть вопросы к наследию турнира
Волков или Карпукас? Угадай футболиста сборной по фотографии
Игнатьев считает, что в матче сборной России против Катара необходимо следить за взаимопониманием игроков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ледяхов рассказал об ожиданиях от матча России с Катаром

Радченко назвал необходимыми матчи сборной России с Катаром и Египтом
Новости
RSS RSS
Все новости