Онопко и Никифоров присоединились к сборной России перед матчем с Катаром

Тренеры сборной России Виктор Онопко и Юрий Никифоров присоединились к национальной команде в Дохе перед товарищеским матчем с Катаром.

В понедельник, 11 сентября, специалисты руководили российской командой в Каире на игре с олимпийской сборной Египта (1:2).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и футболисты, которые должны будут принять участие в матче с Катаром, не летали на игру с Египтом.

Матч Катар — Россия состоится во вторник, 12 сентября, в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». Начало — в 18.15 по московскому времени.