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Дюков объяснил, почему совместная тренировка основной и молодежной сборных России будет закрытой

Президент РФС Дюков объяснил, почему совместная тренировка основной и молодежной сборных России будет закрытой
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему совместная тренировка основной и молодежной сборных России будет закрытой.

— Санкции ФИФА никак не влияют на возможность проведения контрольного матча. Это решение принято РФС и тренерским штабом. Принято решение о проведении совместной тренировки, которая предполагает проведение двустороннего матча. Главным тренерам нашей сборной ставилась задача проверить потенциальных кандидатов в сборную. Совместная тренировка позволяет увидеть игроков не только на игровом поле, но и при проведении тренировочных упражнений. Это позволит тренерам лучше изучить игроков. Почему ее сделали закрытой? Нужно обсудить вопрос о закрытии тренировки для СМИ с тренером. Я не против того, чтобы обсудить этот вопрос. Мы ставим перед собой задачу сохранить институт сборных. Наша сборная должна быть готова к тому, чтобы вернуться и принять участие в международных соревнованиях.

Основная и молодежная сборные России по футболу планируют провести совместную тренировку в субботу, 26 марта. Начало запланировано на 16.30 (мск).

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