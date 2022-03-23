Дюков: «Нам нельзя играть, но учебно-тренировочные сборы проводить никто не запрещал»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о важном моменте во взаимоотношениях между клубами и сборными.

— Кто будет компенсировать затрату клубам, если футболисты получат травму в расположении сборных?

— Это регулируется регламентом ФИФА. Клубы будут с ФИФА требовать средства. Мы проводим сборы. Нам нельзя играть, но учебно-тренировочные сборы проводить никто не запрещал.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей с Польшей за право участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Сборная Польши автоматически стала финалистом раунда плей-офф квалификации чемпионата мира. 29 марта польские футболисты сыграют на своем поле со шведами или чехами.