Пресс-атташе сборной Таджикистана рассказал, кого из россиян больше всего поддерживают таджикистанские болельщиков

Руководитель пресс-службы Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев ответил на вопрос, кого из россиян больше всего поддерживают болельщики в стране.

«В Таджикистане есть персональные болельщики Далера Кузяева. Его отец Адьям родился в Душанбе, выступал за команду «Вахш». В 2019 году Далер со своим отцом посещал матчи юношеской сборной Таджикистана на Мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге. И наши игроки сильно его уважают.

Кроме того, в Таджикистане очень много болельщиков московского «Спартака», включая меня. Я хоть и работаю руководителем пресс-службы Федерации футбола Таджикистана, сам с 1996 года являюсь ярым болельщиком «Спартака». Смотрю только два чемпионата – Таджикистана и России. Если в одно время будут проходить матчи «Манчестер Сити» – «Челси» и «Спартак» – «Торпедо», я лучше посмотрю российские команды», – приводит слова Салиева «РБ Спорт».

Матч Таджикистан – Россия пройдет 17 ноября в Душанбе.