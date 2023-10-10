В «Зените» считают, что в УЕФА поддались шантажу «известных стран и федераций»: «Это не лезет ни в какие ворота!»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные.

«Отменив свое решение, в УЕФА поддались шантажу известных стран и федераций. Считаю, что это не лезет ни в какие ворота! При этом опять не делается никакой дифференциации ни по возрастам, ни между сборными и клубами. Мы исключены уже который сезон из клубных и национальных соревнований. Конечно, товарищеские игры не могут заменить официальные соревнования. Поэтому в «Зените» встретили это решение с большим разочарованием», — сказал Медведев «СЭ».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.