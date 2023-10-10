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Сегодня, 15:10

Полузащитник «Гавра» Кузяев заявил, что РПЛ не сильно уступает в уровне чемпионату Франции

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев заявил, что не боится регресса в сборной России. По его мнению, РПЛ не сильно отстает от чемпионата Франции.

«Не боюсь. Ребята хорошо подготовлены. На сегодняшней тренировке была нормальная интенсивность. Да, наш чемпионат не прогрессирует, есть что прибавлять, но уровень не так далек от уровня чемпионата Франции. Он оптимальный», — сказал Кузяев.

Также игрок рассказал о своей адаптации к чемпионату Франции.

«Первый месяц был непростой. Двухразовые тренировки каждый день, ребята по физике были быстрее, сильнее. Но это не совершенно другой уровень, чем в чемпионате России», — добавил футболист.

Кузяев подписал контракт с «Гавром» в июле этого года. 30-летний футболист провел 8 матчей в лиге 1, отличившись 2 голами. Ранее он выступал за «Зенит».

Футболист был вызван в национальную команду России на октябрьские игры против сборных Камеруна (12 октября) и Кении (16 октября).

Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Гавр
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