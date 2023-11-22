Посол Мексики допустил товарищеский матч со сборной России в следующем году

Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас не исключил проведения товарищеского матча против сборной России.

Мексика занимает 12-е место в рейтинге ФИФА.

«Думаю, что в следующем году возможен матч между сборными России и Мексики, многое будет зависеть от федераций. Мы знаем, что на данный момент политика влияет на спортивные соревнования. В Мексике мы также выступаем против политизации спорта», — приводит слова Мехиаса РИА «Новости».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. С того момента команда Валерия Карпина провела 11 товарищеских матчей, в которых одержала 4 победы, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

20 ноября сборная России в Волгограде разгромила Кубу (8:0).